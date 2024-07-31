В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: взлетел российский МиГ-31К

В ночь с 30 на 31 июля по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Причина - взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Карта воздушных тревог.

Через несколько минут в ВС добавили, что есть угроза применения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". В ведомстве призывали украинцев быть в укрытиях.

По состоянию на 02:36 зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К из Астрахани. Военные сообщили, что ракетная опасность существует для всей Украины.

Отметим, что в это же время Россия массировано атакует Украину дронами. В частности, в Киеве были слышны звуки взрывов.

Также РБК-Украина сообщало, что вечером, 30 июля, в Украине впервые за несколько дней объявили масштабную тревогу. Причиной был взлет российского самолета МиГ-31К.

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