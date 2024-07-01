UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Фото: в Україна оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого літака (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В усіх регіонах України пізно ввечері, 1 липня, оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Оновлено о 23:30

Військові повідомили про відбій загрози по МіГ-31К. 

Станом на 23:11 тривогу було оголошено по всій країні. Після оновленої інформації пішли відбої. О 23:33 тривога продовжується у Харьківській, Одеській, Луганській областях, а також у Криму.

Нагадаємо, протягом доби на фронті в Україні відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку, але платять велику ціну за спроби просуватися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за рік на Бєлгородську область впали десятки авіаційних бомб РФ, які окупанти зазвичай атакують Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в Україні