В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Нагадаємо, протягом доби на фронті в Україні відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку, але платять велику ціну за спроби просуватися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за рік на Бєлгородську область впали десятки авіаційних бомб РФ, які окупанти зазвичай атакують Україну.

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