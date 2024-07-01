В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Напомним, в течение суток на фронте в Украине произошло 161 боевое столкновение. Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении, но платят большую цену за попытки продвигаться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за год на Белгородскую область упали десятки авиационных бомб РФ, которыми оккупанты обычно атакуют Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.