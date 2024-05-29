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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 17:36 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України. 

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (alerts.in.ua)

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про фіксування зльоту МіГ-31К з аеродрому Ахтубінський, який розташований в Астраханській області. 

Обстріли України 29 травня 

У ніч на 29 травня російські терористи застосували 14 ударних дронів типу Shahed-131/136, які були запущені із району російського Приморсько-Ахтарську. До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби. 

Загалом вдалось знищити 13 дронів у: 

  • Миколаївській; 
  • Кіровоградській; 
  • Рівненській областях. 

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Війна в УкраїніПовітряна тривога