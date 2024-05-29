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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:36 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (alerts.in.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о фиксировании взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинский, расположенного в Астраханской области.

Обстрелы Украины 29 мая

В ночь на 29 мая российские террористы применили 14 ударных дронов типа Shahed-131/136, которые были запущены из района российского Приморско-Ахтарска. К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. 

Всего удалось уничтожить 13 дронов в:

  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Ровенской областях.

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Война в УкраинеВоздушная тревога