В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 17:36 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о фиксировании взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинский, расположенного в Астраханской области.
В ночь на 29 мая российские террористы применили 14 ударных дронов типа Shahed-131/136, которые были запущены из района российского Приморско-Ахтарска. К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.
Всего удалось уничтожить 13 дронов в:
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