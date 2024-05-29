Окупанти цієї ночі атакували Україну 14 "Шахедами": скільки вдалося збити
Захисники неба України у ніч проти 29 травня збили майже усі ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти застосували для чергової повітряної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Він зазначив, що загалом цієї ночі противник запускав по Україні 14 дронів-камікадзе "Shahed-131/136", а пуски здійснював із району російського Приморсько-Ахтарська.
За словами генерала, до відбиття повітряного нападу противника залучались:
- винищувальна авіація,
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України,
- підрозділи радіоелектронної боротьби.
Ворожі ударні БПЛА вдалося ліквідувати у межах трьох областей.
"В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", - розповів Олещук.
Атаки "Шахедів"
Зазначимо, російські загарбники регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.
Так, з вечора 28 травня до середини ночі 29-го в кількох областях була оголошена тривога через запуск окупантами дронів-камікадзе.
А минулої ночі, при відбитті повітряної атаки, оборонці українського неба знищили 3 "Шахеди" противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.