ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти цієї ночі атакували Україну 14 "Шахедами": скільки вдалося збити

Середа 29 травня 2024 07:26
UA EN RU
Окупанти цієї ночі атакували Україну 14 "Шахедами": скільки вдалося збити Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Захисники неба України у ніч проти 29 травня збили майже усі ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти застосували для чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Він зазначив, що загалом цієї ночі противник запускав по Україні 14 дронів-камікадзе "Shahed-131/136", а пуски здійснював із району російського Приморсько-Ахтарська.

За словами генерала, до відбиття повітряного нападу противника залучались:

  • винищувальна авіація,
  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України,
  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Ворожі ударні БПЛА вдалося ліквідувати у межах трьох областей.

"В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", - розповів Олещук.

Окупанти цієї ночі атакували Україну 14 &quot;Шахедами&quot;: скільки вдалося збити

Атаки "Шахедів"

Зазначимо, російські загарбники регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.

Так, з вечора 28 травня до середини ночі 29-го в кількох областях була оголошена тривога через запуск окупантами дронів-камікадзе.

А минулої ночі, при відбитті повітряної атаки, оборонці українського неба знищили 3 "Шахеди" противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ