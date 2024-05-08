В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет

Крім того, вночі російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. За їхньою інформацією, було завдано ракетного удару по нафтобазі. Частина міста залишилася без електрики через пошкодження ліній електропередачі.

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