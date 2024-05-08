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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Повітряна тривога" і Повітряні Сили ЗСУ.

Близько опівночі 8 травня Росія атакувала Україну кількома групами ударних безпілотників типу "Шахед". Вибухи було чути у Харкові та Полтавській області.

О 03:59 ПС ЗСУ повідомили про ракету в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний. Пізніше повідомлялося про ракети на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Моніторингові пабліки повідомляють про пуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

 

Крім того, вночі російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. За їхньою інформацією, було завдано ракетного удару по нафтобазі. Частина міста залишилася без електрики через пошкодження ліній електропередачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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