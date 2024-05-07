У Луганську пролунало кілька вибухів, - росЗМІ

Російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві Telegram-канали опублікували відповідні відео.

Внаслідок удару, за його даними, пошкоджено лінії електропередачі, будинки в районі нафтобази частково знеструмлені. Горить газопровід високого тиску.

За його попередніми даними, постраждали п'ять співробітників нафтобази, їх госпіталізовано. Водночас Пасічник пише, що "надання першої медичної допомоги постраждалим ускладнюється через сильну пожежу".

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що "ворог" обстріляв розташовану в межах міста нафтобазу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

"Інцидент Луганськ" пише, що по місту нібито вдарили Збройні Сили України, і припускає, що "могли бути використані ракети ATACMS".

"У Луганську пролунало кілька вибухів, передає кореспондент РИА Новости", - йдеться у повідомленні російських пропагандистів.

Удар по Луганську 13 квітня

Нагадаємо, 13 квітня Повітряні сили ЗСУ вдарили по машинобудівному заводу у Луганську, де знаходився пункт управління окупантів, західними ракетами SCALP та Storm Shadow. Був ліквідований особовий склад та техніка противника.

ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків авіаудару.

Також унаслідок удару був ліквідований російський командир бригади Павло Кропотов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.