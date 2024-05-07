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У Луганську пролунало кілька вибухів, - росЗМІ

Вівторок 07 травня 2024 23:35
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У Луганську пролунало кілька вибухів, - росЗМІ Фото (скриншот з відео t.me/chp_lugansk)
Автор: Вадим Ребрина

Російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві Telegram-канали опублікували відповідні відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини та Telegram-канал "Інцидент Луганськ" та "Леонид Пасечник"

"У Луганську пролунало кілька вибухів, передає кореспондент РИА Новости", - йдеться у повідомленні російських пропагандистів.

"Інцидент Луганськ" пише, що по місту нібито вдарили Збройні Сили України, і припускає, що "могли бути використані ракети ATACMS".

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що "ворог" обстріляв розташовану в межах міста нафтобазу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

Оновлено о 00:39. Пасічник написав, що удар "імовірно здійснено ракетами західного зразка ATACMS".

За його попередніми даними, постраждали п'ять співробітників нафтобази, їх госпіталізовано. Водночас Пасічник пише, що "надання першої медичної допомоги постраждалим ускладнюється через сильну пожежу".

Внаслідок удару, за його даними, пошкоджено лінії електропередачі, будинки в районі нафтобази частково знеструмлені. Горить газопровід високого тиску.

Удар по Луганську 13 квітня

Нагадаємо, 13 квітня Повітряні сили ЗСУ вдарили по машинобудівному заводу у Луганську, де знаходився пункт управління окупантів, західними ракетами SCALP та Storm Shadow. Був ліквідований особовий склад та техніка противника.

ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків авіаудару.

Також унаслідок удару був ліквідований російський командир бригади Павло Кропотов.

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