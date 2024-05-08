В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках крылатых ракет

Кроме того, ночью российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. По их информации, был нанесен ракетный удар по нефтебазе. Часть города осталась без электричества из-за повреждений линий электропередачи.

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