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Війська РФ атакують Україну "Шахедами": у яких областях зафіксували загрозу

Середа 08 травня 2024 00:21
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Війська РФ атакують Україну "Шахедами": у яких областях зафіксували загрозу Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" із двох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дві групи дронів-камікадзе зафіксували у Дніпропетровській області, які летять північним та північно-західним курсом у напрямку Харківської та Полтавської областей.

Крім того, частина "Шахедів" летить з боку Курської області РФ у напрямку Сумської області до південно-західного курсу.

Удари "Шахедів" по Україні

Війська РФ застосовують для ударів територією України ударні безпілотники типу "Шахед". Востаннє про атаку дронів повідомлялося в ніч із 5 на 6 травня.

Під ударом були Суми. Після опівночі в обласному центрі пролунали вибухи . Після цього у деяких районах міста частково були відсутні світло та водопостачання. Також повідомлялося про повторні вибухи у районі міста.

Пізніше у Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області. Також у заяві йшлося, що на місцях ведуться відновлювальні роботи.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Силами та засобами протиповітряної оборони в ніч на 6 травня було знищено майже всі ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запускали для ударів по Україні.

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