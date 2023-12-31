В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Де оголошена тривога

Станом на 10:45 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт кількох винищувачів Росії з аеродромів Саваслейка та Моздок.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС рф з аеродромів Саваслейка та Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Відбій повітряної тривоги

В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.

Атака на Україну у ніч на 31 грудня

У ніч на 31 грудня терористи вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. БпЛА запускали із трьох напрямків:

мис Чауда, Крим;

район Приморсько-Ахтарська, Росія;

Курська область, Росія.

Усього було зафіксовано 48 ворожих БпЛА й шість зенітних керованих ракет С-300. Більшість дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій низки регіонів.

Загалом протиповітряна оборона знищила 21 "Шахед". Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.