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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете нескольких российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:45 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета нескольких истребителей России с аэродромов Саваслейка и Моздок.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 31 декабря

В ночь на 31 декабря террористы в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. БПЛА запускали по трем направлениям:

  • мыс Чауда, Крым;
  • район Приморско-Ахтарская, Россия;
  • Курская область, Россия.

Всего было зафиксировано 48 вражеских БПЛА и шесть зенитных управляемых ракет С-300. Большинство дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий ряда регионов.

В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 21 "Шахед". Силы обороны юга сбили 7 беспилотников над Николаевской и Одесской областями.

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