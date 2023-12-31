В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете нескольких российских истребителей МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 10:45 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета нескольких истребителей России с аэродромов Саваслейка и Моздок.
"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
В ночь на 31 декабря террористы в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. БПЛА запускали по трем направлениям:
Всего было зафиксировано 48 вражеских БПЛА и шесть зенитных управляемых ракет С-300. Большинство дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий ряда регионов.
В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 21 "Шахед". Силы обороны юга сбили 7 беспилотников над Николаевской и Одесской областями.
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