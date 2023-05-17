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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

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Киев, Среда 17 мая 2023 23:27
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога Фото: масштабная воздушная тревога объявлена в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня поздно вечером, 17 мая, объявили масштабную воздушную тревогу, которая преимущественно коснулась северных, центральных и восточных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 0:48

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал очень внимательно относиться к воздушным тревогам.

Обновлено 0:38

Мониторинговые паблики сообщают, что в воздухе находится 10 самолетов Ту-95МС и 4 борта Ту-22М3. Некоторые их них направлялись в зону пусков.

Обновлено 0:21

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что с северо-востока летят "балалайки" и призвал не игнорировать тревогу.

Кроме того, в Харькове прозвучала серия взрывов, о причинах и последствиях ничего не сообщалось.

Обновлено 23:33

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в регионе зафиксирована повышенная опасность.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал реагировать на воздушную тревогу, сообщив на наличие угрозы.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области из артиллерии.

Также мы писали, что оккупанты с начала этой недели усилили обстрелы Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Одессе.

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