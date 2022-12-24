В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:04 повітряну тривогу оголошено у всіх правобережних областях, крім Чернігівської. При цьому ситуація в регіонах поки що спокійна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знову вивела у Чорне море корабель із крилатими ракетами "Калібр". Це може свідчити як про підготовку ворога до нового удару, так і про наміри противника психологічно тиснути на українців.

Військові пояснили, що якщо Росія виводить в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

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