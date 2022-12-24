В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:04 воздушная тревога объявлена во всех правобережных областях, кроме Черниговской. При этом ситуация в регионах пока спокойная.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия снова вывела в Черное море корабль с крылатыми ракетами "Калибр". Это может свидетельствовать как о подготовке врага к новому удару, так и о намерении противника психологически давить на украинцев.

Военные объяснили, что если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

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