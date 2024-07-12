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В Україні оголошена масштабна тривога: у Росії злетів МіГ-31К

П'ятниця 12 липня 2024 21:29
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В Україні оголошена масштабна тривога: у Росії злетів МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері п'ятниці, 12 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, о близько 21:25 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 21:45.

У Києві та решті областей було оголошено про відбій тривоги.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні оголошена масштабна тривога: у Росії злетів МіГ-31К

Нагадаємо, вчора в Україні також оголошували масштабну тривогу через російський літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Пізніше тривогу оголошували повторно. А ближче до опівночі про небезпеку попереджали втретє.

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МіГ-31К Війна в Україні Повітряна тривога
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