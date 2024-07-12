В Украине объявлена масштабная тревога: в России взлетел МиГ-31К

В Украине вечером пятницы, 12 июля, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 21:25 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 21:45.

В Киеве и остальных областях было объявлено об отбое тревоги.

Отметим, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, вчера в Украине также объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Позже тревогу объявляли повторно. А ближе к полуночи об опасности предупреждали в третий раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .