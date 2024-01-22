ua en ru
Пн, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К РФ

Понеділок 22 січня 2024 15:08
UA EN RU
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К РФ Фото: повітряна тривога оголошена в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

По всій території України оголошена повітряна тривога сьогодні вдень, 22 січня. Це пов'язано з небезпекою ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека!" - йдеться в оголошенні.

Військові уточнили, що було зафіксовано зліт МіГ-31К російських загарбників з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області (РФ). Цей літак є, зокрема, носієм аеробаллістичних ракет типу "Кінджал".

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликають в Повітряних силах.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К РФ

Повітряні тривоги

Нагадаємо, що нинішня масштабна тривога - не перша протягом сьогоднішнього дня, 22 січня. Так, перед цим про загрозу ракетних ударів по території країни військові попереджали близько опівдня - також через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

Додамо, що тоді відбій тривоги "прокотився" Україною приблизно через півтори години.

Також повідомлялося, що раніше у понеділок, 22 січня, під час тривоги пролунав вибух у Краматорську. Окупанти влаштували ракетний удар по місту - Соцмісто залишилося без світла, зруйнована будівля. Пізніше стало відомо, що через обстріл Краматорська загинув чоловік, його доньку поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога Ракетна атака
NEWS
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ