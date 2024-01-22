В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К РФ
По всій території України оголошена повітряна тривога сьогодні вдень, 22 січня. Це пов'язано з небезпекою ворожих ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека!" - йдеться в оголошенні.
Військові уточнили, що було зафіксовано зліт МіГ-31К російських загарбників з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області (РФ). Цей літак є, зокрема, носієм аеробаллістичних ракет типу "Кінджал".
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликають в Повітряних силах.
Повітряні тривоги
Нагадаємо, що нинішня масштабна тривога - не перша протягом сьогоднішнього дня, 22 січня. Так, перед цим про загрозу ракетних ударів по території країни військові попереджали близько опівдня - також через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.
Додамо, що тоді відбій тривоги "прокотився" Україною приблизно через півтори години.
Також повідомлялося, що раніше у понеділок, 22 січня, під час тривоги пролунав вибух у Краматорську. Окупанти влаштували ракетний удар по місту - Соцмісто залишилося без світла, зруйнована будівля. Пізніше стало відомо, що через обстріл Краматорська загинув чоловік, його доньку поранено.
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