В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К РФ (обновлено)

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога сегодня днем, 22 января. Это связано с опасностью вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность!" - говорится в объявлении.

Военные уточнили, что был зафиксирован взлет МиГ-31К российских захватчиков с аэродрома Саваслейка Нижегородской области (РФ). Этот самолет является, в частности, носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - призывают в Воздушных силах.

Отбои тревоги

Около половины четвертого последовала отмена воздушной тревоги в ряде областей, но не по всей стране.

Так, отбои тревоги были объявлены в западных, северных, части центральных и восточных областей.

Воздушные тревоги

Напомним, что нынешняя масштабная тревога - не первая в течение сегодняшнего дня, 22 января. Так, перед этим об угрозе ракетных ударов по территории страны военные предупреждали около полудня - также из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

Добавим, что тогда отбой тревоги "прокатился" по Украине примерно через полтора часа.

Также сообщалось, что ранее в понедельник, 22 января, во время тревоги прогремел взрыв в Краматорске. Оккупанты устроили ракетный удар по городу - Соцгород остался без света, разрушено здание. Позже стало известно, что из-за обстрела Краматорска погиб мужчина, его дочь ранена.