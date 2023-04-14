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В Україні офіційно завершено опалювальний сезон

Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років. Найважча в історії зима позаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова НАК "Нафтогаз України", голова Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 рр. Олексій Чернишов.

За його словами, група "Нафтогаз" вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

Чернишов заявив, що отриманий за минулий рік досвід допоможе гідно пройти й наступну зиму та не дозволити ворогу залишити українців без світла та тепла.

На початку квітня Олексій Чернишов заявив, що "Нафтогаз" має необхідні запаси палива для того, щоб постачати українцям тепло стільки, скільки це буде необхідно. При цьому він закликав до дострокового припинення подачі тепла.

Нагадаємо, наприкінці березня через тимчасове потепління в деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та мороз.

Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

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Нафтогаз УкраїниОпалювальный сезон