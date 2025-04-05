Яку погоду прогнозують синоптики на завтра в Україні: детальний прогноз

Завтра, 6 квітня, в Україні ймовірні заморозки. Вони стануть наслідком похолодання, яке вже зайшло в країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Зокрема, 6 квітня зниження температури відбудеться до заморозків; у неділю значне похолодання. А 7 квітня холодна погода утримається.

Це призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов та похолодання.

"До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків", - йдеться в прогнозі.

Так, 6-7 квітня в погодних процесах над Україною відбудуться значні зміни.

Погода в Україні

Синоптики попереджали, що, незважаючи на другий місяць весни, в Україні очікується похолодання. Синоптики попереджали, що ймовірні заморозки та сніг до 15 см.

Цікаво, що на вихідних погода явно дивуватиме. Оскільки в Україні 5 квітня дощитиме, місцями з грозами. Субота буде теплою, а неділя - у більшості регіонів холодною, місцями зі снігом.

Детальніше про погоду на 6 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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