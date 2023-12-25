В Україні очікуються мокрий сніг й дощі, попереджають про ожеледь: погода на сьогодні

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Укргідрометцентрі попереджали про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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