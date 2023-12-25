В Україні очікуються мокрий сніг й дощі, попереджають про ожеледь: погода на сьогодні

Сьогодні, 25 грудня, по усій країні можливий мокрий сніг з переходом в дощ. Подекуди ожеледь та пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно. Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, мокрий сніг з переходом в дощ", - пише пресслужба.
Подекуди на дорогах країни ожеледиця.
Зазначається, що вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Температура:
Фото: погода на 25 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від 0 до -5, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі -1 - -3, а вдень +6 - +8.
"Вдень 25 грудня пориви вітру 17-22 м/с.I рівень небезпечності", - попередили в Укргідрометцентрі.
Попередження про негоду
"25 грудня у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - пише гідрометцентр.
Фото: попередження про негоду, 25 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Укргідрометцентрі попереджали про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
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