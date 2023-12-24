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Туман й сніголавинна небезпека. В МВС закликали утриматись від походів у гори

Неділя 24 грудня 2023 15:40
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Туман й сніголавинна небезпека. В МВС закликали утриматись від походів у гори Фото: в МВС закликали утриматись від походів у гори (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українців закликають утриматись від походів у гори. Попереджають про третій рівень сніголавинної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Міністерство показало фотографію, яку було зроблено на горі Піп Іван. Видимість мінімальна через туман, а швидкість вітру сягає 12 м/с.

Туман й сніголавинна небезпека. В МВС закликали утриматись від походів у гори

Фото: в МВС закликали утриматись від походів у гори (t.me/mvs_ukraine)

Температура становить -13 градусів.

Варто додати, що в Укргідрометцентр попередили про те, що сніголавинна небезпека утримуватиметься й завтра на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - відзначає пресслужба.

Туман й сніголавинна небезпека. В МВС закликали утриматись від походів у гори

Фото: сніголавинна ситуація в українських Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра, 25 грудня, очікуються сильні пориви вітру по усій території України, а подекуди й ожеледь.

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