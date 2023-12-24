Туман й сніголавинна небезпека. В МВС закликали утриматись від походів у гори

Українців закликають утриматись від походів у гори. Попереджають про третій рівень сніголавинної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Міністерство показало фотографію, яку було зроблено на горі Піп Іван. Видимість мінімальна через туман, а швидкість вітру сягає 12 м/с.

Фото: в МВС закликали утриматись від походів у гори (t.me/mvs_ukraine)

Температура становить -13 градусів.

Варто додати, що в Укргідрометцентр попередили про те, що сніголавинна небезпека утримуватиметься й завтра на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - відзначає пресслужба.

Фото: сніголавинна ситуація в українських Карпатах (facebook.com/lavyny.official)