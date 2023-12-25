В Украине ожидаются мокрый снег и дожди, предупреждают об гололеде: погода на сегодня

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Укргидрометцентре предупреждали о снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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