В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +15: погода на завтра

Завтра, 2 березня, по усій території України очікується мінлива хмарність, але без опадів. На заході місцями прогріє до +15 - +17.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: погода на 2 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від -3 до +2, а вдень - від +6 до +11. У Києві вночі близько 0, а вдень від +8 до +10.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.
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