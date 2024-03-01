В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +15: погода на завтра

Завтра, 2 марта, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков. На западе местами прогреет до +15 - +17.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: погода на 2 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью около 0, а днем от +8 до +10.
.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.