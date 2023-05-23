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В Україні оборонні закупівлі перевели на модель країн НАТО

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Закупівлі для української армії тепер проводитимуть за моделлю країн Північноатлантичного альянсу. Ними займеться Агентство оборонних закупівель.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Агентство, яке ми створили в 2022 році, відокремлено від апарату міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів і процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - зазначив Резніков.

При цьому заступник міністра оборони Денис Шарапов розповів, що наразі централізовану закупівлю товарів та послуг, які призначені для виконання програм у сфері нацбезпеки та оборони, забезпечить єдине національне агентство.

Шарапов уточнив, що воно здійснюватиме закупівлі на підставі потреб, які визначатимуть Збройні сили.

При цьому зараз Міноборони залучає партнерів з Британії, Норвегії та Агентства НАТО з підтримки та постачання для допомоги у розробці механізмів роботи Агентства оборонних закупівель.

Скандал з оборонними закупівлями в Україні

Варто зауважити, що такі реформи у сфері оборонних закупівель розпочалися після того, як у ЗМІ оприлюднили інформацію щодо купівлі продуктів харчування для української армії за завищеними цінами.

На тлі скандалу фракція "Слуга народу" обговорювала можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова, але він залишився на посаді.

При цьому влада країни вирішила частково повернути прозорість в оборонних закупівлях. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

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