В Украине оборонные закупки перевели на модель стран НАТО

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ", - отметил Резников.

При этом заместитель министра обороны Денис Шарапов рассказал, что теперь централизованную закупку товаров и услуг, которые предназначены для выполнения программ в сфере нацбезопасности и обороны, обеспечит единое национальное агентство.

Шарапов уточнил, что оно будет осуществлять закупки на основании нужд, которые будут определять Вооруженные силы.

При этом сейчас Минобороны привлекает партнеров из Британии, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставкам для помощи в разработке механизмов работы Агентства оборонных закупок.

Скандал с оборонными закупками в Украине

Стоит заметить, что такие реформы в сфере оборонных закупок начались после того, как в СМИ обнародовали информацию о покупке продуктов питания для украинской армии по завышенным ценам.

На фоне скандала фракция "Слуга народа" обсуждала возможную отставку министра обороны Алексея Резникова, но он остался на своей должности.

При этом власти страны решили частично вернуть прозрачность в оборонных закупках. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.