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В Україні обмежують рух вантажівок і фур: кого і за яких умов зупинятимуть

Рух деяких вантажівок і фур в Україні обмежують через погодні умови (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

З огляду на поточні та прогнозовані погодні умови в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту. Проте деяких водіїв ці сезонні зміни не стосуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

За яких умов рух вантажівок заборонено

Українцям розповіли, що сезонні обмеження руху для великовагового транспорту вводяться за умови підвищення температури повітря понад +28°C.

"Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм", - наголосили в Державному агентстві ідновлення та розвитку інфраструктури.

Уточнюється, що такі обмеження стосуються великовагового транспорту:

  • вагою понад 24 т;
  • навантаженням на вісь понад 7 т.

Яких транспортних засобів обмеження не стосуються

У Держагентстві повідомили також, що запроваджені сезонні обмеження не стосуються транспортних засобів:

  • які здійснюють перевезення небезпечних вантажів;
  • які здійснюють перевезення швидкопсувних вантажів;
  • які здійснюють перевезення живих тварин і птиці;
  • які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

"Обмеження встановлені законами України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" та постановою КМУ №879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування", - нагадали громадянам.

Хто і як контролюватиме дотримання цих вимог

За дотриманням водіями вагових параметрів і запроваджених вимог слідкуватимуть:

  • територіальні підрозділи Укртрансбезпеки;
  • відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

"На автомобільних дорогах загального користування державного значення буде встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити", - розповіли українцям.

Зазначається, що для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуватимуться майданчики:

  • в смугах відведення доріг;
  • біля об'єктів дорожнього сервісу. 

"Умови та режим обмежень переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря", - додали у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Публікація Держагентства (скриншот: facebook.com/agency.for.restoration)

Нагадаємо, раніше рух великовагового автомобільного транспорту почали обмежувати в Києві. Про умови встановлення обмеження руху столицею для вантажівок і фур, а також час його дії повідомили у КК "Київавтодор".

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