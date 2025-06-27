В Україні обмежують рух вантажівок і фур: кого і за яких умов зупинятимуть

Нагадаємо, раніше рух великовагового автомобільного транспорту почали обмежувати в Києві. Про умови встановлення обмеження руху столицею для вантажівок і фур, а також час його дії повідомили у КК "Київавтодор".

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що варто знати про кліматичну характеристику липня в Україні та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.

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