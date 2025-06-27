В Україні обмежують рух вантажівок і фур: кого і за яких умов зупинятимуть

З огляду на поточні та прогнозовані погодні умови в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту. Проте деяких водіїв ці сезонні зміни не стосуватимуться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.
Українцям розповіли, що сезонні обмеження руху для великовагового транспорту вводяться за умови підвищення температури повітря понад +28°C.
"Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм", - наголосили в Державному агентстві ідновлення та розвитку інфраструктури.
Уточнюється, що такі обмеження стосуються великовагового транспорту:
У Держагентстві повідомили також, що запроваджені сезонні обмеження не стосуються транспортних засобів:
"Обмеження встановлені законами України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" та постановою КМУ №879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування", - нагадали громадянам.
За дотриманням водіями вагових параметрів і запроваджених вимог слідкуватимуть:
"На автомобільних дорогах загального користування державного значення буде встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити", - розповіли українцям.
Зазначається, що для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуватимуться майданчики:
"Умови та режим обмежень переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря", - додали у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.
Нагадаємо, раніше рух великовагового автомобільного транспорту почали обмежувати в Києві. Про умови встановлення обмеження руху столицею для вантажівок і фур, а також час його дії повідомили у КК "Київавтодор".
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