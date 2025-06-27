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В Украине ограничивают движение грузовиков и фур: кого и при каких условиях будут останавливать

Движение некоторых грузовиков и фур в Украине ограничивают из-за погодных условий (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия в Украине вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Однако некоторых водителей эти сезонные изменения не будут касаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

При каких условиях движение грузовиков запрещено

Украинцам рассказали, что сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта вводятся при условии повышения температуры воздуха более +28°C.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию", - подчеркнули в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Уточняется, что такие ограничения касаются тяжеловесного транспорта:

  • весом более 24 т;
  • нагрузкой на ось более 7 т.

Каких транспортных средств ограничения не касаются

В Госагентстве сообщили также, что введенные сезонные ограничения не касаются транспортных средств:

  • осуществляющих перевозки опасных грузов;
  • осуществляющих перевозки скоропортящихся грузов;
  • осуществляющих перевозки живых животных и птицы;
  • которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Ограничения установлены законами Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" и постановлением КМУ №879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования", - напомнили гражданам.

Кто и как будет контролировать соблюдение этих требований

За соблюдением водителями весовых параметров и введенных требований будут следить:

  • территориальные подразделения Укртрансбезопасности;
  • соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.

"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения будут установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты", - рассказали украинцам.

Отмечается, что для временной стоянки транспортных средств будут использоваться площадки:

  • в полосах отвода дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

"Условия и режим ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха", - добавили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Публикация Госагентства (скриншот: facebook.com/agency.for.restoration)

Напомним, ранее движение тяжеловесного автомобильного транспорта начали ограничивать в Киеве. Об условиях установления ограничения движения по столице для грузовиков и фур, а также времени его действия сообщили в КК "Киевавтодор".

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что стоит знать о климатической характеристике июля в Украине и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.

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