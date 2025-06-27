В Украине ограничивают движение грузовиков и фур: кого и при каких условиях будут останавливать

При каких условиях движение грузовиков запрещено

Украинцам рассказали, что сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта вводятся при условии повышения температуры воздуха более +28°C.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию", - подчеркнули в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Уточняется, что такие ограничения касаются тяжеловесного транспорта:

весом более 24 т;

нагрузкой на ось более 7 т.

Каких транспортных средств ограничения не касаются

В Госагентстве сообщили также, что введенные сезонные ограничения не касаются транспортных средств:

осуществляющих перевозки опасных грузов;

осуществляющих перевозки скоропортящихся грузов;

осуществляющих перевозки живых животных и птицы;

которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Ограничения установлены законами Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" и постановлением КМУ №879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования", - напомнили гражданам.

Кто и как будет контролировать соблюдение этих требований

За соблюдением водителями весовых параметров и введенных требований будут следить:

территориальные подразделения Укртрансбезопасности;

соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.

"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения будут установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты", - рассказали украинцам.

Отмечается, что для временной стоянки транспортных средств будут использоваться площадки:

в полосах отвода дорог;

возле объектов дорожного сервиса.

"Условия и режим ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха", - добавили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Публикация Госагентства (скриншот: facebook.com/agency.for.restoration)