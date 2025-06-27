В Украине ограничивают движение грузовиков и фур: кого и при каких условиях будут останавливать

Учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия в Украине вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Однако некоторых водителей эти сезонные изменения не будут касаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.
Украинцам рассказали, что сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта вводятся при условии повышения температуры воздуха более +28°C.
"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию", - подчеркнули в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.
Уточняется, что такие ограничения касаются тяжеловесного транспорта:
В Госагентстве сообщили также, что введенные сезонные ограничения не касаются транспортных средств:
"Ограничения установлены законами Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" и постановлением КМУ №879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования", - напомнили гражданам.
За соблюдением водителями весовых параметров и введенных требований будут следить:
"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения будут установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты", - рассказали украинцам.
Отмечается, что для временной стоянки транспортных средств будут использоваться площадки:
"Условия и режим ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха", - добавили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.
Напомним, ранее движение тяжеловесного автомобильного транспорта начали ограничивать в Киеве. Об условиях установления ограничения движения по столице для грузовиков и фур, а также времени его действия сообщили в КК "Киевавтодор".
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