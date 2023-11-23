В Україні обмежили ставки за мікрокредитами та посилили вимоги: що зміниться

Верховна рада ухвалила закон про відповідальне кредитування, який обмежує розмір відсоткових ставок та посилює вимоги до кредиторів. Національний банк був ініціаторам цих змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.
Як зазначив Пишний, необхідність трансформації ринку небанківських послуг, насамперед у сегменті мікрокредитування, назріла вже давно.
"Те, як сьогодні надаються мікрокредити, - це фактичне нехтування прав споживачів, підштовхування їх до боргової ями, надприбуткова бізнес-модель для фінустанов, яка фактично калічить життя людей", - написав він.
За його словами, сьогодні є явний перегин на користь кредитора, а це робить абсолютно цивілізовану фінансову послугу, яка має допомагати людям у різних життєвих обставинах, непідйомним борговим ярмом, яке тисне і на споживача, і часто на усю його родину.
Як зазначив Пишний, ситуація зміниться, адже ухвалений закон має такі нововведення:
Нагадаємо, Верховна рада 22 листопада ухвалила закон про додаткове регулювання ринку споживчих кредитів в Україні (законопроект № 9422). Закон запроваджує показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", який не може перевищувати 1% на день від загального розміру кредиту; ставка включає всі витрати позичальника за кредитом.
Раніше в НБУ заявили, що фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.
У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.