В Украине ограничили ставки по микрокредитам и ужесточили требования: что изменится

Верховная рада приняла закон об ответственном кредитовании, который ограничивает размер процентных ставок и ужесточает требования к кредиторам. Национальный банк являлся инициатором этих изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.
Как отметил Пышный, необходимость трансформации рынка небанковских услуг, в первую очередь в сегменте микрокредитования, назрела уже давно.
"То, как сегодня предоставляются микрокредиты, - это фактическое пренебрежение правами потребителей, подталкивание их к долговой яме, сверхприбыльная бизнес-модель для финучреждений, фактически калечащая жизнь людей", - написал он.
По его словам, сегодня есть явный перегиб в пользу кредитора, а это делает абсолютно цивилизованную финансовую услугу, которая должна помогать людям в разных жизненных обстоятельствах, неподъемным долговым игом, которое давит и на потребителя, и часто на всю его семью.
Как отметил Пышный, ситуация изменится, ведь принятый закон имеет следующие нововведения:
Напомним, Верховная рада 22 ноября приняла закон о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине (законопроект № 9422). Закон вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", который не может превышать 1% в день от общего размера кредита; ставка включает все расходы заемщика по кредиту.
Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий.
В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.