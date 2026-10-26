В Україні обмежили нові роботи з розмінування у 6 областях: деталі від Міноборони

В Україні обмежили планування нових заходів із гуманітарного розмінування на окремих територіях у шести областях. Відповідне рішення схвалили через безпекові ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
Українцям розповіли, що через безпекові ризики Національний орган із питань протимінної діяльності ухвалив рішення щодо обмеження планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у межах:
Уточнюється, що рішення було схвалене під час позачергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням заступника міністра оборони України Василя Шкуракова.
"Запроваджені обмеження не означають повної зупинки гуманітарного розмінування на визначених територіях", - наголосили у міністерстві.
Шкураков констатував, що "гуманітарне розмінування залишається пріоритетом навіть у прифронтових районах".
"Але ми маємо діяти на основі ризик-орієнтованого підходу, щоб знайти баланс між безпекою людей, які виконують розмінування, і потребами громад у прифронтових районах", - пояснив посадовець.
У Міноборони повідомили, що рішення стосується ділянок імовірно забруднених та забруднених територій у таких шести областях:
Уточнюється, що ці ділянки розташовані у межах 20-50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з РФ, а заходи гуманітарного розмінування на них - ще не розпочато.
Крім того, окремим рішенням призупиняється проведення первинного нетехнічного обстеження територій громад у межах 50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з державою-агресором.
"У цій зоні передбачається проведення цільового нетехнічного обстеження силами урядових операторів протимінної діяльності", - пояснили громадянам.
Водночас - у разі недостатності їхніх ресурсів - до виконання таких заходів за згодою можуть залучатися неприбуткові неурядові оператори протимінної діяльності.
За даними міністерства, роботи на ділянках, де вони вже були розпочаті, мають бути завершені за умови:
Тим часом на очищених ділянках передбачено:
Можливість проведення позапланових заходів гуманітарного розмінування, за даними Міністерства оборони, зберігається - за обґрунтованими зверненнями:
"Такі роботи можуть проводитися за умови, що це дозволяє безпекова та оперативна обстановка і вони не перешкоджають виконанню завдань Силами оборони", - уточнили у відомстві.
Повідомляється, що основними пріоритетами наразі є:
"У межах 50-кілометрової зони першочергово забезпечуватиметься виконання заходів оперативного реагування, спрямованих на безпосередній захист життя і здоров'я цивільного населення та зменшення ризиків ураження вибухонебезпечними предметами", - пояснили українцям.
Зазначається, що пріоритет надаватиметься заходам, необхідним для:
"Рішення переглядатимуть з урахуванням безпекової ситуації", - наголосили у Міноборони.
Йдеться про те, що подальша організація гуманітарного розмінування у прифронтових районах здійснюватиметься з урахуванням постійного аналізу безпекової та оперативної обстановки.
При цьому особлива увага приділятиметься координації дій між:
"Такий підхід має забезпечити баланс між необхідністю повернення забруднених територій до безпечного використання та першочерговим завданням - збереженням життя і здоров'я людей", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять ключових етапів розмінування України.
Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти почали шукати міни за допомогою дронів.
Читайте також, скільки часу потрібно на розмінування країни в цілому й чи можна пришвидшити процес.