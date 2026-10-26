В Украине ограничили новые работы по разминированию в 6 областях: детали от Минобороны

В Украине ограничили планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию на отдельных территориях в шести областях. Соответствующее решение приняли из-за рисков для безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Украинцам рассказали, что из-за рисков для безопасности Национальный орган по вопросам противоминной деятельности принял решение об ограничении планирования новых мероприятий гуманитарного разминирования на отдельных территориях в пределах:
Уточняется, что решение было принято во время внеочередного заседания Национального органа по противоминной деятельности под председательством заместителя министра обороны Украины Василия Шкуракова.
"Введенные ограничения не означают полную остановку гуманитарного разминирования на определенных территориях", - подчеркнули в министерстве.
Шкураков констатировал, что "гуманитарное разминирование остается приоритетом даже в прифронтовых районах".
"Но мы должны действовать на основе риск-ориентированного подхода, чтобы найти баланс между безопасностью людей, выполняющих разминирование, и потребностями громад в прифронтовых районах", - объяснил чиновник.
В Минобороны сообщили, что решение касается участков предположительно загрязненных и загрязненных территорий в следующих шести областях:
Уточняется, что эти участки расположены в пределах 20-50 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы с РФ, а мероприятия по гуманитарному разминированию на них - еще не начаты.
Кроме того, отдельным решением приостанавливается проведение первичного нетехнического обследования территорий громад в пределах 50 км от линии боевого столкновения и границы с государством-агрессором.
"В этой зоне предполагается проведение целевого нетехнического обследования силами правительственных операторов противоминной деятельности", - объяснили гражданам.
В то же время - в случае недостаточности их ресурсов - к выполнению таких мероприятий (по согласию) могут привлекаться неприбыльные неправительственные операторы противоминной деятельности.
По данным министерства, работы на участках, где они уже были начаты, должны быть завершены при условии:
что это позволяют обстановка с безопасностью и оперативная обстановка;
Тем временем на очищенных участках предусмотрено:
Возможность проведения внеплановых мероприятий по гуманитарному разминированию, по данным Министерства обороны, сохраняется - по обоснованным обращениям:
"Такие работы могут проводиться при условии, что это позволяет обстановка с безопасностью и оперативная обстановка и они не препятствуют выполнению задач Силами обороны", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что основными приоритетами сейчас являются:
"В пределах 50-километровой зоны в первую очередь будет обеспечиваться выполнение мероприятий оперативного реагирования, направленных на непосредственную защиту жизни и здоровья гражданского населения и уменьшение рисков поражения взрывоопасными предметами", - объяснили украинцам.
Отмечается, что приоритет будет отдаваться мероприятиям, необходимым для:
"Решения будут пересматривать с учетом ситуации с безопасностью", - подчеркнули в Минобороны.
Речь о том, что дальнейшая организация гуманитарного разминирования в прифронтовых районах будет осуществляться с учетом постоянного анализа обстановки с безопасностью и оперативной обстановки.
При этом особое внимание будет уделяться координации действий между:
"Такой подход должен обеспечить баланс между необходимостью возвращения загрязненных территорий к безопасному использованию и первоочередной задачей - сохранением жизни и здоровья людей", - подытожили в министерстве.
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