В Україні обмежили нові роботи з розмінування у 6 областях: деталі від Міноборони

В Україні обмежили планування нових заходів із гуманітарного розмінування на окремих територіях у шести областях. Відповідне рішення схвалили через безпекові ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Чи може зупинитись розмінування в цілому

Українцям розповіли, що через безпекові ризики Національний орган із питань протимінної діяльності ухвалив рішення щодо обмеження планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у межах:

20-50 км від лінії бойового зіткнення;

державного кордону України з державою-агресором.

Уточнюється, що рішення було схвалене під час позачергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням заступника міністра оборони України Василя Шкуракова.

"Запроваджені обмеження не означають повної зупинки гуманітарного розмінування на визначених територіях", - наголосили у міністерстві.

Шкураков констатував, що "гуманітарне розмінування залишається пріоритетом навіть у прифронтових районах".

"Але ми маємо діяти на основі ризик-орієнтованого підходу, щоб знайти баланс між безпекою людей, які виконують розмінування, і потребами громад у прифронтових районах", - пояснив посадовець.

Про території в яких областях України йдеться

У Міноборони повідомили, що рішення стосується ділянок імовірно забруднених та забруднених територій у таких шести областях:

Донецька;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська;

Харківська;

Сумська.

Уточнюється, що ці ділянки розташовані у межах 20-50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з РФ, а заходи гуманітарного розмінування на них - ще не розпочато.

Крім того, окремим рішенням призупиняється проведення первинного нетехнічного обстеження територій громад у межах 50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з державою-агресором.

"У цій зоні передбачається проведення цільового нетехнічного обстеження силами урядових операторів протимінної діяльності", - пояснили громадянам.

Водночас - у разі недостатності їхніх ресурсів - до виконання таких заходів за згодою можуть залучатися неприбуткові неурядові оператори протимінної діяльності.

Чи завершать роботи на ділянках, де вони вже розпочаті

За даними міністерства, роботи на ділянках, де вони вже були розпочаті, мають бути завершені за умови:

що це дозволяє безпекова та оперативна обстановка;

що їх проведення не перешкоджає виконанню завдань Силами оборони України.

Тим часом на очищених ділянках передбачено:

проведення контролю якості розмінування;

належне документальне оформлення результатів виконаних робіт.

Чи є можливість проведення позапланових заходів

Можливість проведення позапланових заходів гуманітарного розмінування, за даними Міністерства оборони, зберігається - за обґрунтованими зверненнями:

обласних військових адміністрацій;

Центру гуманітарного розмінування;

операторів протимінної діяльності.

"Такі роботи можуть проводитися за умови, що це дозволяє безпекова та оперативна обстановка і вони не перешкоджають виконанню завдань Силами оборони", - уточнили у відомстві.

Оперативне реагування і захист населення як пріоритет

Повідомляється, що основними пріоритетами наразі є:

оперативне реагування;

захист населення.

"У межах 50-кілометрової зони першочергово забезпечуватиметься виконання заходів оперативного реагування, спрямованих на безпосередній захист життя і здоров'я цивільного населення та зменшення ризиків ураження вибухонебезпечними предметами", - пояснили українцям.

Зазначається, що пріоритет надаватиметься заходам, необхідним для:

забезпечення безпечної евакуації населення;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту;

надання медичної та гуманітарної допомоги;

оперативного реагування на загрози, пов'язані з вибухонебезпечними предметами.

Чи будуть переглядати відповідні рішення пізніше

"Рішення переглядатимуть з урахуванням безпекової ситуації", - наголосили у Міноборони.

Йдеться про те, що подальша організація гуманітарного розмінування у прифронтових районах здійснюватиметься з урахуванням постійного аналізу безпекової та оперативної обстановки.

При цьому особлива увага приділятиметься координації дій між:

органами державної влади;

Силами оборони України;

обласними військовими адміністраціями;

операторами протимінної діяльності;

міжнародними партнерами.

"Такий підхід має забезпечити баланс між необхідністю повернення забруднених територій до безпечного використання та першочерговим завданням - збереженням життя і здоров'я людей", - підсумували у міністерстві.