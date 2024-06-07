В Україні обговорили шляхи покращення доступності медичних послуг на рівні громад

Інтегрований підхід є ключовим для відновлення доступу до медичної та соціальної допомоги в умовах війни, а координація зусиль між різними секторами забезпечить безперервність та високу якість послуг зі збереження життя та здоров’я населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікерів конференції "Відновлення послуг з охорони здоров’я на рівні громади".

Головна тема заходу – відновлення та покращення доступності медичних послуг на рівні громад, оскільки війна та агресія з боку Росії проти України значно ускладнили можливість надання вчасної та високоякісної допомоги, особливо в регіонах активних бойових дій та біля лінії зіткнення.

Аби скоординувати зусилля держави на цьому шляху, на конференції зустрілись топпосадовці Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Офісу Президента та Національної служби здоров’я. Долучились й міжнародні партнери, що надають підтримку програмам відновлення України: Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, представництво ВООЗ в Україні, представництво Світового банку в Україні, проєкти міжнародної технічної допомоги, зокрема Проєкт USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» та інші.

Інтегрований підхід передбачає комплексне вирішення проблем, що охоплює медичну, соціальну та психологічну підтримку населення. Такий підхід допомагає забезпечити доступність медичних послуг навіть у найбільш вразливих регіонах.

Це доводять навіть перші кроки розпочатих програм відновлення, про результати яких говорили представники місцевої влади одних із найбільш постраждалих від війни регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської та Запорізької областей. Делегати від департаментів охорони здоров’я областей, а також керівники закладів охорони здоров’я, соціальних служб та громадських організацій в регіонах беруть участь в заході аби надалі впроваджувати нові проєкти інтегрованої допомоги задля відновлення на місцях.

"З початку повномасштабного вторгнення сфера охорони здоровʼя в Україні зазнає значних збитків, а мільйони українців вимушені жити в умовах обмеженого доступу до медичних послуг. Протягом усього цього часу проєкт USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я", як і багато локальних та міжнародних партнерів, активно працює над відновленням доступу українців до медичної допомоги", – зауважив Девід Елкінс, керівник Проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я".

За його словами, критично важливо скоординувати наші зусилля для запуску інтегрованого підходу до відновлення, який допоможе покращити інфраструктуру охорони здоровʼя: відновити зруйновані медичні заклади, підтримати їх необхідним обладнанням та знаннями й забезпечити доступність медичних послуг, розширюючи мережу мобільних медичних бригад і телемедицини для надання допомоги у віддалених та постраждалих регіонах

Спікери наголосили на важливості координації зусиль між різними секторами та організаціями для забезпечення безперервності та якості послуг. Партнери, зокрема міжнародні організації та місцеві громади, поділилися успішними прикладами співпраці, які дозволили покращити надання медичних та соціальних послуг. Особливо було відзначено важливість підтримки міжнародними стратегічними партнерами та донорами, що надають необхідні ресурси та експертизу.

"Ми стоїмо і стаємо ще сильнішими. Попри щоденні атаки ворожої армії на критичну інфраструктуру нам вдалося повністю відновити 517 об’єктів медзакладів, на інших 353 об’єктах роботи ще ведуться. Однак повномасштабна війна триває, і 26 обʼєктів медзакладів, що були відновлені, пошкоджені знов. В таких умовах ми за підтримки наших міжнародних партнерів докладаємо максимальних зусиль, аби українці мали доступ до необхідних медичних послуг. Співпраця з міжнародними та місцевими партнерами є надзвичайно важливою", – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він також заявив, що разом вдається знаходити ефективні шляхи реагування на наявні виклики та забезпечуємо стабільний доступ до якісних медичних послуг у громадах України

Конференція "Відновлення послуг з охорони здоров’я на рівні громади" – це важливий крок у координації зусиль та впровадженні інтегрованих підходів. Учасники дійшли згоди щодо необхідності продовження співпраці та обміну досвідом для забезпечення стабільного доступу до якісних медичних та соціальних послуг у громадах України в умовах війни.