В Украине обсудили пути улучшения доступности медицинских услуг на уровне общин

Интегрированный подход является ключевым для восстановления доступа к медицинской и социальной помощи в условиях войны, а координация усилий между разными секторами обеспечит непрерывность и высокое качество услуг по сохранению жизни и здоровья населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикеров конференции "Восстановление услуг по здравоохранению на уровне общины".

Главная тема мероприятия – восстановление и улучшение доступности медицинских услуг на уровне общин, поскольку война и агрессия со стороны России против Украины значительно усложнили возможность оказания своевременной и высококачественной помощи, особенно в регионах активных боевых действий и на линии столкновения.

Чтобы скоординировать усилия государства на этом пути, на конференции встретились чиновники Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Офиса Президента и Национальной службы здоровья. Присоединились и международные партнеры, оказывающие поддержку программам восстановления Украины: Миссия Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, представительство ВОЗ в Украине, представительство Всемирного банка в Украине, проекты международной технической помощи, в частности, проект USAID «Поддержка реформы здравоохранения » и другие.

Интегрированный подход предполагает комплексное решение проблем, охватывающих медицинскую, социальную и психологическую поддержку населения. Такой подход помогает обеспечить доступность медицинских услуг даже в наиболее уязвимых регионах.

Это доказывают даже первые шаги начатых программ восстановления, результаты которых говорили представители местных властей одних из наиболее пострадавших от войны регионов: Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Запорожской областей. Делегаты от департаментов здравоохранения областей, а также руководители учреждений здравоохранения, социальных служб и общественных организаций в регионах принимают участие в мероприятии, чтобы в дальнейшем внедрять новые проекты интегрированной помощи для восстановления на местах.

"С начала полномасштабного вторжения сфера здравоохранения в Украине терпит значительные убытки, а миллионы украинцев вынуждены жить в условиях ограниченного доступа к медицинским услугам. В течение всего этого времени проект USAID "Поддержка реформы здравоохранения", как и многие локальные и международные партнеры, активно работает над восстановлением доступа украинцев к медицинской помощи", – отметил Дэвид Элкинс, руководитель Проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения".

По его словам, критически важно скоординировать наши усилия по запуску интегрированного подхода к восстановлению, который поможет улучшить инфраструктуру здравоохранения: восстановить разрушенные медицинские учреждения, поддержать их необходимым оборудованием и знаниями и обеспечить доступность медицинских услуг, расширяя сеть мобильных медицинских бригад и телемедицины в отдаленных и пострадавших регионах

Спикеры отметили важность координации усилий между различными секторами и организациями для обеспечения непрерывности и качества услуг. Партнеры, в том числе международные организации и местные общины, поделились успешными примерами сотрудничества, позволяющими улучшить предоставление медицинских и социальных услуг. Особенно отмечена важность поддержки международными стратегическими партнерами и донорами, предоставляющими необходимые ресурсы и экспертизу.

"Мы стоим и становимся еще сильнее. Несмотря на ежедневные атаки вражеской армии на критическую инфраструктуру нам удалось полностью восстановить 517 объектов медучреждений, на других 353 объектах работы еще ведутся. Однако полномасштабная война продолжается, и 26 объектов медучреждений, которые были повреждены вновь. В таких условиях мы при поддержке наших международных партнеров прилагаем максимальные усилия, чтобы украинцы имели доступ к необходимым медицинским услугам.

Он также заявил, что вместе удается находить эффективные пути реагирования на вызовы и обеспечиваем стабильный доступ к качественным медицинским услугам в общинах Украины.

Конференция "Восстановление услуг по здравоохранению на уровне общества" – это важный шаг в координации усилий и внедрении интегрированных подходов. Участники пришли к соглашению о необходимости продолжения сотрудничества и обмена опытом для обеспечения стабильного доступа к качественным медицинским и социальным услугам в общинах Украины в условиях войны.