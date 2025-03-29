В Україні нову пропозицію США щодо копалин порівняли з "довічними репараціями", - WP

Нова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини викликала занепокоєння серед українських чиновників. Вони порівняли умови з "довічними репараціями".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, нова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини з Україною суттєво змінює попередні умови, які були обговорені раніше. Українські чиновники вказують, що в документі не надаються достатні гарантії безпеки, а також відзначають, що вимоги США про доступ до українських природних ресурсів можуть призвести до нової напруги між країнами.
Український президент Володимир Зеленський раніше повідомив журналістам, що в його офіс у п'ятницю надійшла нова пропозиція з Вашингтона. Ця пропозиція слідує за попереднім документом, який віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко отримала від міністра фінансів США Скотта Бессента.
Свириденко повідомила, що угода "повністю відрізняється" від попередньої рамкової угоди й включає те, що раніше не обговорювалося.
Видання пише, що раніше цього тижня речник Ради національної безпеки Джеймс Г’юітт заявив, що "угода щодо корисних копалин дає Україні можливість сформувати тривалі економічні відносини зі Сполученими Штатами, які є основою для довгострокової безпеки та миру".
Але, судячи з реакції українських депутатів і чиновників, швидке затвердження малоймовірне.
Один анонімний високопоставлений чиновник сказав, що новий проект угоди виглядає так, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".
Нагадаємо, що Україна та Сполучені Штати мали підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр ще у лютому. Однак 28 лютого сталась сварка президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Білому домі, і угоду так і не було підписано.
Нещодавно стало відомо, що Вашингтон передав Києву новий проект угоди про надра. Однак Зеленський зауважив, що якщо раніше йшлося про рамкову угоду, то тепер мова про повноцінну, яку має ратифікувати Рада.
Водночас глава мінфіну США Скотт Бессент підтвердив, що Штати підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, і що ця угода може бути укладена наступного тижня.
Водночас нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.
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