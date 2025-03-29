В Україні нову пропозицію США щодо копалин порівняли з "довічними репараціями", - WP

За даними видання, нова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини з Україною суттєво змінює попередні умови, які були обговорені раніше. Українські чиновники вказують, що в документі не надаються достатні гарантії безпеки, а також відзначають, що вимоги США про доступ до українських природних ресурсів можуть призвести до нової напруги між країнами.

Український президент Володимир Зеленський раніше повідомив журналістам, що в його офіс у п'ятницю надійшла нова пропозиція з Вашингтона. Ця пропозиція слідує за попереднім документом, який віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко отримала від міністра фінансів США Скотта Бессента.

Свириденко повідомила, що угода "повністю відрізняється" від попередньої рамкової угоди й включає те, що раніше не обговорювалося.

Видання пише, що раніше цього тижня речник Ради національної безпеки Джеймс Г’юітт заявив, що "угода щодо корисних копалин дає Україні можливість сформувати тривалі економічні відносини зі Сполученими Штатами, які є основою для довгострокової безпеки та миру".

Але, судячи з реакції українських депутатів і чиновників, швидке затвердження малоймовірне.

Один анонімний високопоставлений чиновник сказав, що новий проект угоди виглядає так, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".