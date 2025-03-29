В Украине новое предложение США по ископаемым сравнили с "пожизненными репарациями", - WP

По данным издания, новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых с Украиной существенно меняет предыдущие условия, которые были обсуждены ранее. Украинские чиновники указывают, что в документе не предоставляются достаточные гарантии безопасности, а также отмечают, что требования США о доступе к украинским природным ресурсам могут привести к новому напряжению между странами.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил журналистам, что в его офис в пятницу поступило новое предложение из Вашингтона. Это предложение следует за предыдущим документом, который вице-премьер-министр Юлия Свириденко получила от министра финансов США Скотта Бессента.

Свириденко сообщила, что соглашение "полностью отличается" от предыдущего рамочного соглашения и включает то, что ранее не обсуждалось.

Издание пишет, что ранее на этой неделе представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что "соглашение по полезным ископаемым дает Украине возможность сформировать длительные экономические отношения с Соединенными Штатами, которые являются основой для долгосрочной безопасности и мира".

Но, судя по реакции украинских депутатов и чиновников, быстрое утверждение маловероятно.

Один анонимный высокопоставленный чиновник сказал, что новый проект соглашения выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".