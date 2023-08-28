Україні необхідно отримати більше допомоги, інакше РФ не зупиниться і піде далі, - Санду

Санду сподівається, що найближчим часом буде отримано додаткову підтримку, щоб Україна могла повернути свої території, і можна було побачити кінець цієї війни. Інакше, на її думку, Росія не зупиниться на Україні чи Молдові.

"Країна межує з Україною і відчуває серйозну напруженість у відносинах з Росією, зокрема, через невизнане Придністров'я, де дислокуються російські війська", - пише CNN.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в лютому російський диктатор Володимир Путін скасував указ про зовнішню політику 2012 року, який частково визнавав незалежність Молдови.

Напруженість у Придністров'ї

"У придністровському регіоні незаконно дислокуються російські війська. І, звичайно, саме так російська влада намагається вплинути на ситуацію в Республіці Молдова", - сказала Санду.

Також президентка Молдови пояснила, що коли люди з Росії намагаються повалити демократично обраний уряд, це дуже явна ознака того, що до цієї країни немає поваги.

Підтримка України з боку Молдови

Нещодавно у серпні президент Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів хоче допомогти Україні з транзитом зерна. Так, зазначила вона, країна намагається знайти рішення, яке б задовольнило місцевих фермерів і допомогло українській стороні.

Також Санду наголосила, що Молдова продовжить надавати допомогу Україні, попри погрози з боку РФ.