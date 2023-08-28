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Украине необходимо получить больше помощи, иначе РФ не остановится и пойдет дальше, - Санду

Фото: президент Молдова Мая Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине необходимо получить больше поддержки и все должны понимать, что если ей не помочь, то Россия не остановится и пойдет дальше.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Санду надеется, что в ближайшее время будет получена дополнительная поддержка, чтобы Украина могла вернуть свои территории, и можно было увидеть конец этой войны. Иначе, по ее мнению, Россия не остановится на Украине или Молдове.

"Страна граничит с Украиной и испытывает серьезную напряженность в отношениях с Россией, в частности, из-за непризнанного Приднестровья, где дислоцируются российские войска", - пишет CNN.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале российский диктатор Владимир Путин отменил указ о внешней политике 2012 года, который частично признавал независимость Молдовы.

Напряженность в Приднестровье

"В приднестровском регионе незаконно дислоцируются российские войска. И, конечно, именно так российские власти пытаются повлиять на ситуацию в Республике Молдова", - сказала Санду. 

Также президент Молдовы объяснила, что когда люди из России пытаются свергнуть демократически избранное правительство, это очень явный признак того, что к этой стране нет уважения.

Поддержка Украины со стороны Молдовы

Недавно в августе президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев хочет помочь Украине с транзитом зерна. Так, отметила она, страна пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло украинской стороне.

Также Санду подчеркнула, что Молдова продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на угрозы со стороны РФ.

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