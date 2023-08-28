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Україні необхідно отримати більше допомоги, інакше РФ не зупиниться і піде далі, - Санду

Понеділок 28 серпня 2023 16:49
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Україні необхідно отримати більше допомоги, інакше РФ не зупиниться і піде далі, - Санду Фото: президент Молдова Мая Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україні необхідно отримати більше підтримки і всі повинні розуміти, що якщо їй не допомогти, то Росія не зупиниться і піде далі.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Санду сподівається, що найближчим часом буде отримано додаткову підтримку, щоб Україна могла повернути свої території, і можна було побачити кінець цієї війни. Інакше, на її думку, Росія не зупиниться на Україні чи Молдові.

"Країна межує з Україною і відчуває серйозну напруженість у відносинах з Росією, зокрема, через невизнане Придністров'я, де дислокуються російські війська", - пише CNN.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в лютому російський диктатор Володимир Путін скасував указ про зовнішню політику 2012 року, який частково визнавав незалежність Молдови.

Напруженість у Придністров'ї

"У придністровському регіоні незаконно дислокуються російські війська. І, звичайно, саме так російська влада намагається вплинути на ситуацію в Республіці Молдова", - сказала Санду.

Також президентка Молдови пояснила, що коли люди з Росії намагаються повалити демократично обраний уряд, це дуже явна ознака того, що до цієї країни немає поваги.

Підтримка України з боку Молдови

Нещодавно у серпні президент Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів хоче допомогти Україні з транзитом зерна. Так, зазначила вона, країна намагається знайти рішення, яке б задовольнило місцевих фермерів і допомогло українській стороні.

Також Санду наголосила, що Молдова продовжить надавати допомогу Україні, попри погрози з боку РФ.

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