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Україні необхідна значна підготовка для використання Challenger 2 у бою, - Воллес

Фото: Бен Уоллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для використання українцями британських танків Challenger 2 на передовій потрібна значна підготовка.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, Україні "потрібно пройти значний обсяг підготовки", перш ніж використовувати такі танки у бою.

"Водночас їхнє (українське військове) керівництво має вправлятися і тренуватися у веденні бойових дій на рівні бригади або бойової групи - вести бій за зразком НАТО або за західним зразком", - уточнив міністр.

Уоллес зазначив, що такі тренування є дуже важливими на тлі планів України контрнаступу.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про завершення навчання українців на танках Challenger 2.

Згодом в Україну доставили британські танки Challenger 2. Міністр оборони Олексій Резніков показав відео з технікою.

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