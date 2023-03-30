Украине необходима значительная подготовка для использования Challenger 2 в бою, - Уоллес

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, Украине “нужно пройти значительный объем подготовки”, прежде чем использовать такие танки в бою.

"В то же время их (украинских военных) руководство должно упражняться и тренироваться в ведении боевых действий на уровне бригады или боевой группы - вести бой по образцу НАТО или по западному образцу", - уточнил министр.

Уоллес отметил, что такие тренировки являются очень важными на фоне планов Украины контрнаступление.