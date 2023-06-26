В Україні немає організованої російської нацменшини, - Стефанішина

Зазначимо, що нещодавно Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо закону "Про національні меншини". Зокрема, Україні рекомендували поновити "привілейований статус" для російської мови після того, як завершиться війна з РФ. До того ж, там заявили, що російська мова нібито потребує більшого захисту, аніж умовна румунська, угорська або польська.

Стефанішина зазначила, що у висновках надаються рекомендації. Тобто Україна не зобов'язана реагувати або будь-яким чином діяти у зв'язку з ними.

За її словами, Україна вважає такий висновок великою репутаційною втратою для самого органу. Вона зазначила, що українська сторона провела велику кількість дзвінків щодо цього питання з експертами з команди Венеційської комісії.

Україна висловлювала велику кількість застережень та пояснювала контекст. Проте врешті-решт така рекомендація з'явилася у висновку Венеційської комісії.

Так, Стефанішина зауважила, що Україна не вважає можливим зараз вести таку дискусію в площині якихось юридичних нюансів. За її словами, у країні повністю забезпечені права всіх національних меншин.

Окрім того, вона звернула увагу на те, що в Україні немає організованої російської нацменшини, на відміну від, наприклад, румунської.

"І Російська Федерація, я не кажу тільки в контексті України, ніколи не відстоювала права російської меншини. Вони завжди говорили про "русскоязичноє насєлєніє", яке треба "захищати". І фактично Венеційська комісія виходила з цього саме російського нарративу", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що такі рекомендації - це неприємна історія. Тут є певний нюанс, що Конституція передбачає, що забезпечується вільний розвиток російської та інших мов.

"Конституція в нас була ухвалена 96-го року, з цим формулюванням, коли були меморандуми, договори і СНД, 6 років після розпаду Радянського союзу, де російська мова була державною. Це реальність, очевидно, в умовах війни ми не можемо міняти Конституцію і так далі. Все це пояснювалось. Очевидно, що цей контекст мав бути врахований", - додала вона.

Венеційська комісія оприлюднила рекомендації щодо закону про нацменшини

У грудні 2022 року Верховна рада ухвалила євроінтеграційний закон "Про національні меншини України". Він, зокрема, закріплює права, свободи та обов'язки нацменшин.

13 червня 2023 року Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону, у якому рекомендувала переглянути низку положень. Зокрема, щодо використання мов нацменшин та видавництва книг, права на проведення заходів мовами нацменшин без зобов’язання забезпечувати їх український переклад тощо.

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