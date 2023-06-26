В Украине нет организованного российского нацменьшинства, - Стефанишина

Отметим, что недавно Венецианская комиссия обнародовала выводы по закону "О национальных меньшинствах". В частности, Украине рекомендовали восстановить "привилегированный статус" для русского языка после завершения войны с РФ. К тому же, там заявили, что русский язык якобы нуждается в большей защите, чем условный румынский, венгерский или польский.

Стефанишин отметила, что в выводах даются рекомендации. То есть Украина не обязана реагировать или каким-либо образом действовать в связи с ними.

По ее словам, Украина считает такой вывод большой репутационной потерей для самого органа. Она отметила, что украинская сторона провела большое количество звонков по этому вопросу с экспертами из команды Венецианской комиссии.

Украина выражала большое количество предостережений и объясняла контекст. Однако, в конце концов, такая рекомендация появилась в заключении Венецианской комиссии.

Так, Стефанишина отметила, что Украина не считает возможным сейчас вести такую дискуссию в плоскости каких-то юридических нюансов. По ее словам, в стране полностью обеспечены права всех национальных меньшинств.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в Украине нет организованного российского нацменьшинства, в отличие от, например, румынского.

"И Российская Федерация, я не говорю только в контексте Украины, никогда не отстаивала права российского меньшинства. Они всегда говорили о "русскоязычном населении", которое нужно "защищать". И фактически Венецианская комиссия исходила из этого именно российского нарратива", - сказала она.

Стефанишин отметила, что такие рекомендации - это неприятная история. Здесь есть определенный нюанс, что Конституция предполагает, что обеспечивается свободное развитие русского и других языков.

"Конституция у нас была принята в 96-м году, с этой формулировкой, когда были меморандумы, договоры и СНГ, 6 лет после распада Советского союза, где русский язык был государственным. Это реальность, очевидно, в условиях войны мы не можем менять Конституцию и так далее. Все это объяснялось. Очевидно, что этот контекст должен быть учтен", - добавила она.

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации к закону о нацменьшинствах

В декабре 2022 года Верховная рада приняла евроинтеграционный закон "О национальных меньшинствах Украины". Он, в частности, закрепляет права, свободы и обязанности нацманшин.

13 июня 2023 года Венецианская комиссия обнародовала заключение по закону, в котором рекомендовала пересмотреть ряд положений. В частности, относительно использования языков нацменьшинств и издательства книг, права на проведение мероприятий на языках нацменьшинств без обязательства обеспечивать их украинский перевод и т.д.

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