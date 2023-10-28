В Україні негода, у половині областей проблеми зі світлом: де найгірша ситуація

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram глави МВС Ігоря Клименка, мера Києва Віталія Кличка, голови Львівської ОВА Максима Козицького, голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, Facebook Міністерства енергетики, ДТЕК Київські електромережі, ДСНС.

За даними Міненерго, проблеми зі світлом виникли у 14 регіонах України. Знеструмлено 1045 населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів.

Фото: у половині областей України проблеми зі світлом через негоду (t.me/Klymenko_MVS)

Хмельницька область

Найгірша ситуація зі світлом у Хмельницькій області. У регіоні знеструмлено 400 населених пунктів. Також відключилися лінії міждержавного з'єднання з Угорщиною.

Негода також частково знеструмила сам Хмельницький. Без світла 34 вулиці міста.

Київ та область

У столиці руйнівна погода поки не призвела до відключень світла. Але ДТЕК попереджає про можливі аварійні відключення.

У Києві шквальний вітер спровокував деревопад. Гілки дерев падають на дороги, будинки, а в одному з районів дерево приземлилося на кіоск з людьми.

Негода забрала життя двох осіб у Києві. Як повідомляла місцева влада, загинули чоловіки віком 65 і 35 років. Сім мешканців столиці отримали травми й переломи.

У Київській області, за даними ДТЕК, без світла 88 353 родини. Найбільше постраждали Обухівський, Фастівський та Бучанський райони.

Львівська область

ОВА повідомила, що сильний вітер знеструмив 132 населені пункти (49 - повністю, 83 - частково). Регіон накрив сильний дощ та шквальний вітер.

Рівненська область

У Рівненській області негода призвела до відключень близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Також є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах.

ДСНС повідомила, що внаслідок негоди пошкоджений дах Дубенського замка - державного історико-культурного заповідника.

Фото: Дубенський замок постраждав через негоду (t.me/dsns_telegram)

Тернопільська область

За даними голови ОВА Володимира Труша, у Тернопільській області близько 70 населених пунктів поки без світла через негоду. Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням.

Фото: в Україні вирує негода (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як діяти при негоді

Правила безпеки, коли вирує негода: