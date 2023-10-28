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В Києві не вщухає негода. Вже двоє загиблих та десятки зламаних дерев

Субота 28 жовтня 2023 12:52
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В Києві не вщухає негода. Вже двоє загиблих та десятки зламаних дерев Фото: в Києві внаслідок негоди збільшилась кількість жертв та руйнувань: що відомо наразі (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві та загалом в Україні продовжує вирувати негода. Окрім руйнувань, на жаль, також зросла й кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Проблеми зі світлом в Україні

Внаслідок негоди в країні зафіксовані проблеми з електропостачанням в 780 населених пунктах 12 областей України. Найбільше - в Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях.

Ситуація в Києві

В Подільському та Шевченківському районах Києва відомо про двох загиблих внаслідок падіння дерев.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, серед загиблих двоє чоловіків 65 й 35 років. Також відомо про сімох людей, які отримали травми й перелом. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці

Фото: в Києві внаслідок негоди збільшилась кількість жертв та руйнувань: що відомо наразі (t.me/Klymenko_MVS)

Загалом зафіксовано факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.

"А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку", - пише Клименко.

Як розповідає КМДА, в Києві також пошкоджені:

  • один житловий будинок;
  • три кіоски;
  • чотири автомобілі.

"Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банера", - пише пресслужба КМДА.

Яких правил важливо дотримуватись:

  • вікна будинків необхідно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач;
  • у разі сильного вітру сховатись в приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу дерев, не паркувати поруч з ними транспорт.

Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок:

  • "Київзеленбуд" - 0442724018;
  • гаряча лінія рятувальників - 101 або 0444303713;
  • У разі травмування телефонуйте за номером 103.

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