Киян попередили про можливі відключення світла сьогодні
Відключення світла у Києві можуть статися сьогодні, 28 жовтня. Причиною цього може стати негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
У Києві сьогодні фіксують пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови протримаються протягом всього дня.
"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", - йдеться у повідомленні.
Дізнатися про причини відключення світла і терміни відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.
Повідомити ДТЕК про відсутність світла можна онлайн:
- офіційний сайт компанії - кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";
- приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;
- кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.
Негода у Києві
Сьогодні Київ накрив потужний вітер. Через шквали у столиці стався справжній деревопад.
У Шевченківському районі дерево впало на людину, чоловік від отриманих травм помер. Також там через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її шпиталізували. Тим часом у мережі повідомляють, що на Відрадному дерево впало на кіоск з людьми.
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