В Україні найгірша ситуація з бюджетом з 2022 року: частину виплат можуть відкласти

Україна стикнулася з найскладнішою бюджетною ситуацією від початку повномасштабної війни у 2022 році, тому уряд може тимчасово відкласти окремі виплати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Euronews .

За словами очільника Мінфіну, нинішня ситуація з бюджетом є безпрецедентною за весь час війни. Через брак коштів влада змушена розглядати варіанти тимчасової економії.

"Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов'язані з війною", - пояснив Марченко.

Водночас він запевнив, що виниклі складнощі жодним чином не вплинуть на зобов'язання перед зовнішніми кредиторами України.

Хто відчує наслідки

За словами міністра, наслідки дефіциту коштів відчуватимуться насамперед на місцевому рівні. Зокрема, це торкнеться сфери відбудови та захисту критичної інфраструктури в умовах підготовки до зимового періоду.

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні стабільно становить близько 50 млрд доларів. При цьому попередньо непокрита потреба держбюджету лише на 2027 рік вже оцінюється у 32,6 млрд доларів.